Drogba elegge il suo Pallone d’Oro: “Per quello che ha fatto in Champions e in Premier, lo merita…”

Si avvicina l’evento tanto atteso dal panorama calcistico mondiale: l’assegnazione del Pallone d’Oro. Mai come quest’anno i pronostici sono incerti. Chi succederà a Luka Modric? La lista dei 30 finalisti è stata pubblicata nelle scorse ore e il toto vincitore è iniziato.

Messi, Cristiano Ronaldo e tanti altri. A parlare dell’ambito trofeo è stato Didier Drogba, storico ex attaccante del Chelsea, che il prossimo 2 dicembre sarà co-presentatore alla cerimonia di assegnazione del premio. Parlando a Paris Match, l’ivoriano ha detto la sua eleggendo il suo vincitore: “Ci sono stati tanti calciatori africani che avrebbero potuto vincere il trofeo dopo quello del 1995 (George Weah ndr). C’era Samuel Eto’o, ma anche altri”, ha detto Drogba che nel 2007 è arrivato quarto. “Ma credo che per le sue prestazioni in Champions League e in Premier League e in Coppa d’Africa Sadio Mané lo meriti senza dubbio“.