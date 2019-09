Drogba: “Il razzismo è una piaga, si dà troppo spazio e credito agli imbecilli”

Anche la leggenda ivoriana Didier Drogba ha voluto esprimere un proprio parere sulla questione razzismo, che ha preso il sopravvento anche all’inizio di questa stagione. “Il razzismo è una piaga, ma diamo troppo spazio e credito agli imbecilli – ha detto il campione ex Chelsea direttamente dall’autodromo di Monza, dove si trova in occasione del Gran Premio di F1 poiché nuovo testimonial della Fia per la campagna sulla sicurezza stradale -. Gli stupidi sono dappertutto: in Italia, in Francia, in Germania e perfino anche in Africa. Dobbiamo combattere il problema, non ci si può arrendere. Dobbiamo mandare messaggi, essere persone migliori”. Drogba, peraltro, fu vittima di episodi simili quando vestiva sia la maglia del Chelsea che quella del Fenerbache.