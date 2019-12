Due anni di Daspo al paracadutista che invase il Mapei durante Sassuolo-Inter

Invasione di campo piuttosto bizzarra durante l’ultimo Sassuolo-Inter, Daspo della durata di due anni e denuncia in stato di libertà per essere intervenuto sul campo per il paracadutista milanese, che si era giustificato affermando di non essersi accorto che si trattava di un campo da calcio. Il questore di Reggio Emilia, Antonio Sbordone, ha comunicato la sentenza definitiva, dopo meticolose indagini svolte dalla Digos reggiana che ha accertato la volontarietà del gesto grazie alle immagini fornite dal servizio di videosorveglianza del Mapei Stadium, ma anche dalla videocamera che il parà aveva appostato sul proprio casco, in grado di riprendere ogni fase del volo.