Due autogol intenzionali per… smascherare una scommessa: la storia di Musah

Succede in Ghana: per mandare all'aria una gara truccata il calciatore segna due autoreti

Come mostrano le immagini sui social, Musah ha di proposito messo nella propria rete il pallone per ben due volte generando diversi punti interrogativi a cui lui stesso ha risposto intervistato da 'Kumasi Fm': "Dopo la gara, la mia squadra mi ha elogiato per aver mandato all'aria la scommessa. Avevo promesso al mio allenatore che se mi avesse fatto subentrare nella ripresa l'avrei rovinata: i miei compagni si sono congratulati con me. Prima del calcio d'inizio, all'interno dell'hotel, avevo sentito parlare di una scommessa sul risultato esatto (5-1) in sfavore della mia squadra. Ho scelto di fare così perché non approvo le scommesse".

E gli avversari? Anche loro hanno voluto dire la propria come giusto che fosse. In una nota ufficiale l'Ashanti Gold ha detto: "Prendiamo atto dei video che circolano in relazione alla nostra partita contro Inter Allies e desideriamo dissociarci in modo inequivocabile da qualsiasi illecito. Ashanti Gold ha giocato in modo competitivo per tutta la durata dell'incontro, con i nostri giocatori che hanno segnato cinque grandi goal grazie al duro lavoro e allo sforzo di squadra rispettivamente al 15°, 26°, 42°, 49° e 77° minuto. Non abbiamo idea del motivo per cui il giocatore in forza agli avversari abbia segnato due autogoal dopo essere passati in vantaggio di cinque marcature, a 13 minuti dalla fine della partita".