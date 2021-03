Dybala all’Ajax? Tagliafico lo ‘invita’ via social…

Paulo Dybala all’Ajax? Per ora solo una fantasia di mercato. O meglio, una simpatica speranza da parte di Nicolas Tagliafico. Il calciatore argentino ha provato, a modo suo, a stuzzicare l’interesse della Joya della Juventus commentando l’ultimo post su Instagram del 10 bianconero invitandolo ad unirsi alla sua squadra ad Amsterdam.

Tagliafico invita Dybala all’Ajax

Dybala si è mostrato nelle scorse ore alla guida della sua vettura e, tra i commenti alla foto, è apparso anche quello del connazionale Tagliafico. “Te venis? XXX”, ha scritto il giocatore dell’Ajax. Il riferimento sembra essere proprio alla squadra olandese in quanto le tre X disposte in quel modo sono internazionalmente riconosciute come il simbolo della città di Amsterdam.

Tagliafico ha dunque provato scherzosamente a “corteggiare” Dybala visti i recenti rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Juventus dalla prossima stagione. Per ora nessuna risposta da parte del diretto interessato ma chissà che questo non possa essere stato un primo approccio..