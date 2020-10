Dybala ‘analista’ nel tennis: “Una passione nata grazie a Federer…”

Sono state ore complicate per Paulo Dybala nella Juventus con qualche polemica relativamente alla sua condizione dopo i malesseri in Nazionale. Eppure la Joya bianconera, tornata in campo in Champions League martedì sera, ha comunque avuto modo di dedicarsi alle sue passione: il tennis su tutto.

Infatti, il 10 argentino è stato commentatore e analista per il noto programma Tennis Channel in una rubrica social nella quale agli utenti era concesso fargli delle domande a proposito del recente Roland Garros.

Dybala e il tennis

“Da bambino guardavo molto il tennis in TV. Guardavamo calcio e tennis in famiglia. Ho sempre ammirato e rispettato Roger Federer, mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco. Sono sicuro che per molti, come per me, era un tennista di riferimento. Ha il suo stile, gioca con molta grazia, motivo per cui tutti vogliono essere come lui. Ho sempre provato a guardare le sue partite. Grazie a lui, mi sono innamorato del tennis”, ha raccontato Dybala che poi ha analizzato come un vero commentatore le vicende dell’ultimo Roland Garros vinto da Nadal.