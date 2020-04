Dybala, clamoroso: di nuovo positivo al coronavirus

Paulo Dybala positivo al coronavirus per la quarta volta. L’attaccante argentino della Juventus sarebbe risultato ancora una volta positivo al tampone per il Covid-19. Dalla Spagna la voce che dovrà essere confermata anche dalla società e dallo stesso calciatore.

A riportare l’indiscrezione è El Chiringuito TV che ha annunciato come la Joya non abbia superato il test effettuato nelle scorse ore. A marzo Dybala aveva annunciato come lui e la sua compagna Oriana avessero contratto il coronavirus, ma ora, a distanza di un mese e mezzo, però, ancora un tampone che avrebbe riportato come l’attaccante sia ancora affetto dal virus. In Italia si punta a ripartire con i campionati ma se queste voci dovessero essere confermate la ripresa potrebbe diventare solo un miraggio.

IL FUTURO DI DYBALA