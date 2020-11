Dybala come Ibrahimovic: sarà testimonial del Piemonte per campagna di sensibilizzazione anti Covid

In campo spera di tornare presto protagonista, fuori, Paulo Dybala lo sarà presto per una buona ragione. Il numero 10 della Juventus è stato scelto come testimonial per la Regione Piemonte della campagna di sensibilizzazione anti Covid-19.

Dybala come Ibrahimovic

La Joya bianconera sarà il testimonial della Regione Piemonte nella campagna di sensibilizzazione anti Covid. Esattamente come capitato a Zlatan Ibrahimovic per la Lombardia. Paulo girerà nelle prossime ore uno spot sulla falsariga di quello del centravanti svedese. I due calciatori hanno dovuto fare i conti da vicino col virus. In modo particolare il talento argentino è stato fermo per parecchi giorni come la sua compagna Oriana Sabatini. Adesso Dybala sarà paladino e testimonial per sensibilizzare le persone a rispettare le norme igieniche e le leggi.