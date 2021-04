Dybala: “CR7 ossessionato dalla vittoria. Per i 100 gol abbiamo una sfida…”

Il numero 10 della Juventus si racconta tra campo, esultanze e stagione in corso

Obiettivo 100 gol con la maglia della Juventus. Dybala e Cristiano Ronaldo si sono sfidati: "Io e Ronaldo ci stiamo sfidando per arrivare a 100 gol con la Juventus: a me ne manca uno, a lui tre. Vuole sempre vincere, anche in allenamento, e se perde diventa intrattabile per qualche minuto". E ancora su CR7 e le punizioni: "Noi ci alleniamo sempre anche sulle punizioni. Sulla destra toccano a me, a sinistra lui. Io volevo battere una punizione ma mi diceva che era nella sua punizione. Ossessionato? Sì, totalmente. Vuole sempre vincere, in allenamento, nei giochi che facciamo. Non gli piace perdere e quando succede per due tre minuti è intrattabile".