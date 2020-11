Dybala è un caso anche per l’Argentina: non convocato per “sintomi genito-urinari”

Paulo Dybala non sta vivendo certo un periodo fortunato. Mentre la Joya sembrava in ripresa, l’ingresso in campo con la Lazio e una leggerezza sull’azione che poi ha portato al pari biancoceleste hanno fatto in modo che al 10 della Juventus arrivassero tante critiche. Forma scadente e testa altrove e come se non bastasse, adesso, anche condizioni fisiche precarie. Ad annunciarle è l’Argentina che, inizialmente, aveva convocato il giocatore per le sfide dell’Albiceleste in questa pausa per le nazionali. Attraverso un comunicato, però, ecco il ripensamento con il giocatore che resterà in Italia.

Dybala è un caso: “Sintomi genito-urinari”

Riposo necessario per l’attaccante argentino. Così l’Argentina scrive su Twitter per annunciare che il numero 10 non prenderà parte agli impegni della propria Nazionale. Momento difficile al quale si aggiungerebbe problemi di salute legati a “sintomi genito-urinari”. La speranza della Juventus, ma siamo sicuri dello stesso calciatore, è quella di poterlo vedere presto tornare in forma e ad esultare con la sua Dybala mask…