Dybala, finalmente il rinnovo: c’è la data del sì con la Juventus

La Joya verso il prolungamento di contratto

Dybala-Juventus , ci siamo. Il rinnovo di contratto del 10 bianconero potrebbe essere finalmente in arrivo. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la data dell'incontro decisivo sarebbe stata quasi definita. Giorgio Chiellini ha investito, a parole, l'attaccante argentino come suo erede con la fascia al braccio e la sensazione è che, a questo punto, le parti siano sempre più vicine a un possibile prolungamento di contratto.

Tutto dipende proprio da Dybala che dovrà dire sì alla proposta della dirigenza bianconera. I contatti tra l'agente Jorge Antun e il dg Federico Cherubini sono costanti e c'è l'intenzione di programmare un incontro presto. Non c'è una data stabilita ma le sensazioni portano ai giorni successivi alla trasferta di Champions League. Molto probabile, quindi, che la fumata decisiva per il rinnovo del 10 bianconero avvenga al ritorno da Malmo, magari con tanto di vittoria in Coppa che rialzerebbe lo spirito della squadra dopo il k.o. in campionato contro il Napoli della terza giornata.