Dybala: “Gran rapporto con Mourinho. Ho fatto di tutto per la sfida col Torino”

Paulo Dybala , attaccante della Roma , è impegnato con la sua Argentina nel Mondiale in Qatar. L'ex Juve però non è ancora sceso in campo nel campionato mondiale. In un'intervista rilasciata alla trasmissione cinese Zhibo TV, la Joya ha parlato della Roma, di Mourinho e dell’ambientamento nella Capitale. Queste le sue parole:

"Ho fatto di tutto per giocare l’ultima sfida con la Roma, ho parlato con Mourinho e durante la settimana della sfida col Torino mi ha chiesto come stessi. Io gli ho risposto che se avesse avuto bisogno ci sarei stato. Sono entrato in campo, mi sono sentito bene e la mia prestazione è stata positiva. Quella partita giocata ha portato anche alla convocazione con l’Argentina. Ho fatto di tutto per recuperare e aiutare la squadra contro il Torino. Mi sono allenato duramente per essere al 100%, e ce l’ho fatta lavorando molto anche con Mourinho con il quale ho un bellissimo rapporto".