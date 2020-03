Dybala, guai per il fratello: violata la quarantena in Argentina

Problemi per Dybala, non per Paulo, ma per suo fratello Gustavo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il fratello della Joya avrebbe ignorato l’ordine di quarantena e la giustizia della città di Cordoba Capitàl, in Argentina, lo avrebbe iscritto nella lista degli indagati insieme alla sua compagna per aver ignorato l’isolamento.

Dopo la notizia della positività del calciatore della Juventus, infatti, sia Gustavo che la sua compagna ma anche la madre di Paulo erano stati trasferiti precauzionalmente all’Ospedale Rawson di Cordoba per un ordine emanato dal Ministerio Público Fiscal. I tre precedentemente in Italia fino all’11 di marzo, erano sbarcati a Ezeiza il giorno seguente e avrebbero dovuto rispettare, come ogni argentino, una quarantena rigorosa di 14 giorni.