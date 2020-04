Dybala, la fidanzata Oriana rivela: “Ha ancora i sintomi del coronavirus…”

Ha da poco raccontato la sua esperienza personale con il coronavirus, Paulo Dybala sta meglio ma, almeno secondo la sua compagna Oriana Sabatini, ha ancora i sintomi del Covid-19. Lady Dybala ha parlato alla rivista portoghese Caras riguardo le condizioni del suo fidanzato. Il calciatore della Juventus, secondo quanto afferma la ragazza, quindi non sta ancora bene.

CONDIZIONI – “Non si sa molto del virus e i nostri medici ci hanno raccomandato di non allenarci”, ha detto Oriana. “Non ci hanno dato farmaci, visto che al momento non ci sono medicine, e ci hanno dato vitamine ed effervescenti. Personalmente ho già avuto un test negativo, ma devono fare un secondo test. Avevamo pensato di tornare indietro, volevamo anche andare a Dubai, dove non c’è pericolo, perché qui in Italia la situazione è difficile, poi abbiamo scartato l’idea. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca”.