Dybala, la medaglia del Mondiale affidata all’archivio storico della Roma

Infatti, come sottolineato anche dai canali ufficiali, pure social, del club giallorosso, l'attaccante ha affidato all'Archivio Storico del club la sua medaglia di Campione del Mondo. Il premio, ricevuto dopo la vittoria dell' Argentina a Qatar 2022, verrà quindi conservato nella Capitale e non verrà, invece, custodito a casa della Joya.

Dopo la notizia sono stati tantissimi i like e i commenti da parte dei tifosi della formazione romana nei confronti del giocatore da subito molto amato da tutto l'ambiente. Evidentemente, l'affetto è reciproco. Ora il prossimo step sarà tornare in campo e far vedere tutte le sue qualità. Una nuova mission per il neo campione del mondo.