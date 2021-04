Dybala, l’agente: “Ha dimostrato il suo valore. Futuro? Vuole fare bene in questo finale di stagione”

Paulo Dybala torna a brillare e il suo futuro diventa argomento di discussione in casa Juventus. A discuterne ai microfoni di TuttoJuve è stato il suo agente, Jorge Antun: “Ancora una volta ha dimostrato il suo impegno e la sua qualità. Nel momento in cui l’allenatore lo ha inserito in campo, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. È entrato bene in campo e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da Champions. Il giudizio sulla sua prestazione con il Napoli non può che esser positivo”, ha spiegato il procuratore a proposito della prova della Joya contro il Napoli.

E sul futuro: “Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai. Lui è più forte anche degli infortuni. Mercato e futuro? Pensiamo al presente, Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione”.