Dybala, messaggio social alla Juventus: ma il mercato dice che…

La Joya cambia immagine profilo

Nelle scorse ore il numero 10 della Juventus ha cambiato la propria immagine profilo sul noto social dove si è mostrato di spalle con la maglia rosa e il numero 10 ma soprattutto la fascia da capitano. Un segnale in ottica futura, forse per trovare un accordo sul rinnovo che sembra, in realtà, sempre più lontano. La dirigenza bianconera sa bene che privarsi di Dybala potrebbe essere un errore, eppure, al vaglio ci sono i nomi di diversi big come Sergio Aguero che si libererà a parametro zero dal Manchester City a giugno.