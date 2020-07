Dybala sempre più decisivo: la mossa della Juventus per il futuro

Paulo Dybala sempre più decisivo in casa Juventus. La Joya bianconera sta trascinando la squadra in campionato: gol pesanti, giocate decisive e un feeling sempre maggiore con Cristiano Ronaldo e compagni. Ecco perché la Vecchia Signora non può perdere altro tempo per quanto riguarda il futuro del suo calciatore. Dimenticata la scorsa estate, quando la Juventus aveva addirittura pensato di cederlo, Dybala vuole restare a Torino per scrivere la storia.

Dybala: il piano della Juventus

Vedere la “Dybala Mask” ancora a lungo. Questo l’obiettivo della Juventus che superato il 30 giugno, sa bene che è arrivato il momento di fare la mossa e proporre il rinnovo al suo campione. Dybala si è conquistato la Juve proprio quando la Juve lo aveva scaricato. Adesso la Joya è incedibile, e questo lui lo sa bene. Tra i tanti campioni e capitani all’interno dello spogliatoio lui può rappresentare il futuro e sembra essere pronto a raccogliere l’eredità dei vari Buffon e Chiellini. Ecco perché la Juventus vuole trattenerlo e offrirgli un contratto lungo, fino al 2025. L’unica cosa praticamente certa è che bisognerà in ogni caso sfondare il muro dei 10 milioni netti a stagione d’ingaggio, pareggiando o superando la quota massima fin qui percepita da Matthijs de Ligt con 12 milioni. Dybala e la Juventus ancora insieme. La volontà c’è da entrambe le parti. Presto il matrimonio si farà…

