Dzeko alla Juventus: Pirlo ha un piano su come farlo giocare con Cristiano Ronaldo e Dybala

Edin Dzeko ha detto sì alla Juventus. L’attaccante bosniaco giocherà per la Vecchia Signora. Non c’è ancora l’ufficialità ma tutto si muove in questo senso. La Roma dirà addio al suo gigante che si accaserà nella Torino bianconera. Il neo mister juventino, Andrea Pirlo, è pronto ad accoglierlo con tanto di piano tattico ad hoc.

Dzeko: Pirlo sa come farlo giocare

Questioni tecniche, tattiche e di leadership. Queste le motivazioni che hanno spinto la Juventus a puntare su Edin Dzeko. Nelle idee di Pirlo, come si legge sul Corriere dello Sport, Dzeko arà compiti da centravanti, da vero numero 9. Ma in fase di impostazione della manovra, ecco la novità: il bosniaco giocherà come un “10”. Chiaramente il gigante non farà il trequartista ma a in fase di costruzione dovrà essere lui ad abbassarsi per creare spazi giusti agli affondi di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Un sistema che permetterà alla Juventus di trovare soluzione diverse dal passato e sicuramente una buona dose di gol.

