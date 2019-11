Dzeko: “Bosnia, possiamo fare di più. Non sottovalutiamo l’Italia”

Bosnia-Italia è una sfida speciale per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco della Roma si trova di fronte tanti avversari in Serie A e compagni di club. Queste le sue parole alla vigilia della sfida: “Conosciamo Bonucci, io piuttosto bene, ma sappiamo qual è il valore degli altri giocatori, non ci sono molte sorprese. L’Italia è una grande squadra che ha vinto tutte le partite, vogliono continuare la loro striscia di vittorie e magari battere il record. Vengono motivati ​​anche se si sono qualificati, e anche se non abbiamo quasi nessuna possibilità di passare, questa partita sarà importante per la Nations League. Faremo del nostro meglio per battere l’Italia. Questa non è la peggiore Nazionale italiana fino ad oggi, non hanno vinto per caso 8 partite di fila. Hanno un sacco di giocatori nuovi e giovani e vedremo cosa possono fare agli Europei. Siamo colpevoli di non essere secondi. Domani, anche se non significa nulla per noi in classifica, non sottovaluteremo l’Italia”.