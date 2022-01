Dzeko e la guerra in Bosnia: “Quando suonavano le sirene avevo paura”

Il centravanti ha ricordato un periodo molto duro della sua infanzia

Lunga intervista rilasciata dall'attaccante dell' Inter Edin Dzeko al Corriere della Sera. Non solo calcio giocato e nuova esperienza in maglia nerazzurro, il centravanti ha avuto modo di ricordare anche i momenti terribili vissuti da piccolo in Patria con la guerra in Bosnia degli anni 90.

PAURA - "Che infanzia ho avuto? Non facile. Quando la guerra è iniziata avevo 5 anni. I miei rischiavano la vita per andare a lavorare in fabbrica e portare il cibo in tavola", ha raccontato Dzeko. "All'inizio stavamo a Sarajevo, poi era troppo rischioso, ci siamo spostati fuori città, dai nonni: in 15 in un appartamento di 40 metri. C’erano tanti bambini, i miei cugini: eravamo contenti anche se fuori era un disastro". E ancora sui bombardamenti: "Se ho avuto paura di morire? Quando suonavano le sirene, ci portavano in cantina e non si sapeva se uscivamo dopo un’ora o un giorno. Lì avevo paura. Per fortuna i bambini dimenticano in fretta", il racconto del centravanti.