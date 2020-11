Dzeko esulta: “Finalmente negativo, daje Roma”

Sorriso in casa Roma: Edin Dzeko è negativo al coronavirus. Il gigante bosniaco è guarito dal Covid che lo aveva tenuto fuori dai recenti impegni del club giallorosso e adesso potrà tornare a disposizione della squadra. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato via social.

L’annuncio di Dzeko

Attraverso un post social su Twitter, Dzeko ha dato il lieto annuncio per tutto l’ambiente romanista e non solo. “Finalmente negativo!”, ha scritto il bosniaco. “Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma”. Un sospiro di sollievo per tutto il popolo giallorosso e per mister Fonseca che tornerà ad avere il suo bomber già dal prossimo impegno in Europa League e poi per quello in campionato.