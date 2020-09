Dzeko-Florenzi, il siparietto social non sfugge al web…

Compagni alla Roma, rivali ieri in campo nel match tra Italia e Bosnia. Edin Dzeko e Alessandro Florenzi si sono rivisti dopo alcune settimane in cui l’italiano è stato in prestito al Valencia. Ecco perché, forse, al termine della gara tra i due si è parlato anche di qualcosa extra campo. Ad evidenziare il rapporto tra i due calciatori, è stato l’esterno italiano che su Twitter ha pubblicato una foto emblematica con il bomber.

Florenzi: “Si, ma chiama però…”

Evidentemente i due compagni in giallorosso non si sentivano da tempo ed ecco perché Florenzi, prima in campo e poi sui social, ha voluto prendere spunto da uno scatto divertente con Dzeko per ricordare al bomber una sua promessa. “Si, ma chiama però…”, ha scritto l’italiano commentato la foto in cui il bosniaco sembra dirgli “Ci sentiamo per telefono”.

Un simpatico siparietto che sta diventando virale sul web. Vedremo se poi i due calciatori si sentiranno oppure no.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE