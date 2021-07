Dzyuba, duro rapporto col nuovo CT russo: “Mi minacciava. Lo sfiderei a duello”

L'attaccante potrebbe dire addio alla Nazionale dopo 10 anni a causa del rapporto conflittuale con il nuovo CT

Potrebbe esserci la parola fine al "matrimonio" tra la nazionale russa e l'attaccante, ora allo Zenit San Pietroburgo , Dzyuba . Il motivo? Il rapporto conflittuale tra lui e il neo CT della Nazionale Valery Karpin . Come riportato da Sport24 , infatti, tra i due, fin dai tempi dello Spartak Mosca, le cose non sono andate proprio bene.

Lo stesso attaccante aveva parlato tempo fa a Sport-Express ammettendo: "Karpin mi chiamava spesso prima delle partite e quasi mi minacciava. Sarebbe in grado, dopo 5-10 minuti di gioco, di sostituirmi. E dopo le partite, anche se ho segnato, gli ho sempre espresso la mia insoddisfazione per i suoi metodi. Mi ha tenuto sotto pressione e diceva che con me non c'era altro modo giusto di lavorare. Io in campo cercavo di umiliarlo facendo bene". Successivamente anche in televisione, Dzyuba aveva addirittura parlato di un duello: "Se lo sfiderei? Certamente. Lo sfiderei subito a duello".