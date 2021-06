Eder: “A gennaio potevo tornare in Serie A ma poi…”

L'attaccante sarebbe potuto tornare in Serie A ma poi ha ricevuto la chiamata del San Paolo

ITALIA - "Se mi manca l'Italia? Un po’ sì ma credetemi, qui in Brasile in tutte le squadre, anche le più piccole, trovi una grande qualità e quindi stimoli al top. E poi si gioca tanto, molto più che in Europa, una partita ogni due o tre giorni e a me questo piace. Specie dopo la lunga pausa per il Covid".