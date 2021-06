Eder ancora in gol, Cutrone voglioso. Gloria per i mister. Il weekend degli italiani all’estero

Cosa hanno combinato questa settimana i giocatori e gli allenatori italiani all'estero?

Redazione ITASportPress

ITALIANI ALL’ESTERO — Tornei nazionali terminati, eppure sono ancora tanti i calciatori italiani o gli allenatori che si stanno mettendo in mostra in giro per il mondo. C’è chi brilla in Brasile e chi, invece, lo fa nelle serie minori. Ma questa settimana vede protagonisti soprattutto i mister made in Italy.

Andiamo a scoprire chi si è messo in evidenza …

ANCORA IN GOL — È uno dei pochi calciatori che ancora è impegnato nel proprio campionato. Parliamo di Eder, ex Sampdoria e Inter. Il suo Sao Paolo non brilla ma lui continua a segnare. Suo il gol nell’1-1 contro la Chapecoense in settimana. Contro il Santos, nel weekend, invece è arrivata una sconfitta per 2-0 e 72 minuti di gioco per lui.

NAZIONALI Un pensiero anche agli italiani che sono impegnati nella Nazionale. Se da un parte Florenzi è ancora infortunato, il suo compagno di club del Psg Verratti è tornato padrone del centrocampo e nella vittoria dell’Italia per 1-0 contro il Galles ha mostrato assoluta maestria finendo tra i migliori in campo. Bene anche Jorginho, perno della squadra di Mancini.

RIVALSA Chi la Nazionale italiana la conosce è Patrick Cutrone, che dopo l’avventura poco fortunata al Valencia, ha voglia di rivincita. In una recente intervista a Sky Sport ha ammesso di essere carico per il futuro. Per lui permanenza in Premier League al Wolverhampton oppure nuova pista italiana…

REPUBBLICA DOMINICANA — Nessun errore, avete letto bene. Passiamo addirittura nella Repubblica Dominicana dove l’italianissimo Antonio Stelitano è protagonista per il suo Jarabacoa FC. Un gol annullato ma anche un assist decisivo nel 2-2 dei suoi.

MISTER EURO Passiamo agli allenatori e iniziamo dal risultato più prestigioso: quello dell’Ungheria di Marco Rossi. La formazione del mister italiano impone il pareggio per 1-1 ai campioni del mondo della Francia. Un punto che viene festeggiato con le lacrime in conferenza dal CT che si giocherà la qualificazione agli ottavi in un'altra gara difficilissima contro la Germania.

NUOVO INIZIO — Per un mister che dirige alla perfezione la sua squadra, eccone un altro che si appresta ad iniziare una nuova avventura. Parliamo di Paolo Tramezzani che siederà sulla panchina dell’Al Faisaly in Arabia Saudita.

A MALTA — Ultimo mister della nostra speciale rubrica, ma non certamente per ordine di importanza. Anche Gianluca Atzori, tecnico ex anche di Spezia, Sampdoria, Catania e Reggina tra le altre, riparte ufficialmente da Malta dal Floriana FC.