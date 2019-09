Eder: “Potrei tornare in Serie A, ma ora sto bene in Cina”

Eder riapre alla possibilità di tornare in Serie A ai microfoni di Sky Sport: “Ci sono stato 14 anni, mi trovo bene e la famiglia si sente italiana: credo ci sarà la possibilità di tornare – ha detto il brasiliano naturalizzato italiano classe 1986 -. Diverse squadre in estate mi hanno cercato, ma alla fine non è accaduto nulla poiché in Cina mi stronca trovando bene. Vedremo in futuro cosa succederà”. L’attaccante ha debuttato in Serie A nel 2007 con la maglia dell’Empoli, ma nel nostro Paese ha vestito anche le divise di Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria e Inter. Dal 2018 milita nello Jiangsu Suning, mentre fra il 2015 e il 2017 ha collezionato 6 gol in 26 presenze con la Nazionale italiana.