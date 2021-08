Eder: “Sapevo dei Zhang in difficoltà. Inter? Ho parlato con Handanovic e…”

L'ex attaccante nerazzurro sui problemi di Suning

Redazione ITASportPress

Intervistato da Mediaset, nel corso della trasmissione Pressing, l'attaccante ex Inter ed ex Jiangsu Suning, oggi al San Paolo, Eder ha parlato della situazione legata alla proprietà cinese dei nerazzurri, ma anche della chiusura del suo club in Cina e del rapporto con la famiglia Zhang.

SILENZIO - Su quanto accaduto in Cina al club che ha vinto il campionato e poi è stato improvvisamente "chiuso", Eder ha detto: "Ci mandavamo messaggi con Steven Zhang, suo padre ci invitava a cena a casa sua, ma a fine campionato 2020 (tra l'altro vinto, ndr) hanno chiuso le porte del club. Hanno smesso di rispondere ai messaggi e nessuno ci ha mai spiegato il motivo". E ancora: "Potevano almeno dirci di essere in difficoltà, che ci avrebbero pagato tra cinque o dieci anni. Da quello che so adesso dalla Cina stanno mettendo a posto le cose per gli stipendi dei dipendenti, loro sono più in difficoltà di noi calciatori".

INTER - Una situazione, quella di Suning e della famiglia Zhang che sembrava poter ripetersi anche all'Inter: "Ho visto che è andato via Conte, poi ho visto le cessioni. Sapevo che dovevano vendere perché erano in difficoltà e non volevo che succedesse a loro quel che era successo a noi. La settimana scorsa ho parlato con Handanovic e mi ha detto che è tutto normale e non ci sono mai stati problemi, quindi sono contento per loro".