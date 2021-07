Eder solo assist, Stramaccioni riparte in Qatar: il weekend degli italiani all’estero

Tornei nazionali terminati, sono lo stesso diversi i calciatori italiani o gli allenatori che si stanno mettendo in mostra in giro per il mondo anche senza giocare. Se qualcuno ancora fa belle cose in palcoscenici importanti, c’è anche chi è pronto ad iniziare nuove avventure. Vediamo questa settimana cosa è accaduto e chi si è messo in evidenza …