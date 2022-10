Eder: “Voglio chiudere la carriera in Italia”

L'ex calciatore di Serie A, ora in Brasile, sogna il ritorno in Italia.

Redazione ITASportPress

Dopo le esperienze in Italia e in Cina, Eder è voltato in Brasile dove, con la maglia del Sao Paulo, ha ritrovato gol, costanza di rendimento e anche l'ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter, Miranda. Una nuova esperienza di vita per l'attaccante che ai microfoni di Gianlucadimarzio.com si è raccontato a 360°.

"Con Miranda condividiamo lo spogliatoio da quasi 6 anni: 2 all’Inter, 2 allo Jiangsu e quasi 2 qui. Abbiamo un bel rapporto che va oltre il campo: tra di noi c’è una bella amicizia", ha raccontato Eder. E sul Sao Paulo: "Ogni anno arrivano talenti importanti in Prima Squadra. Abbiamo 10 ragazzi che arrivano dal settore giovanile, tra cui il terzino Welington, il centrocampista Nestor e il difensore Beraldo: sono forti e possono fare bene in Europa, ma ce ne sono anche altri".

Sebbene il Brasile sia la sua Patria, 13 anni in Italia e l’Europeo con la maglia azzurra non possono essere dimenticati: "Qui parlo italiano con Galoppo. Quando è arrivato mi ha detto che ha vissuto a Sanremo e che il padre ha giocato a calcio. È un ragazzo argentino arrivato da poco, ma ha tantissima qualità e ci aiuterà. L’Italia mi manca tanto ed è la mia seconda casa. Mi mancano gli amici, certe persone sono come parte della mia famiglia. Spero di tornarci presto. Ho tanti ricordi: dall’arrivo da ragazzino all’Empoli, la gavetta fino ai quattro splendidi anni alla Sampdoria dove probabilmente si è vista la mia miglior versione, poi l’Europeo 2016 con un gruppo spettacolare e il trasferimento in una grande squadra come l’Inter”". "Se sono pentito di aver lasciato l'Italia? Ho visto altri tipi di calcio, come in Cina e in Brasile, e mi ha fatto bene conoscere questi campionati".

Ancora sull'Italia, gli allenatori avuti e un possibile ritorno: "Pioli? All’Inter quando è arrivato aveva fatto bene, stavamo risalendo, ma poi le cose sono andate male: c’erano altri problemi… Lui però prepara molto bene le partite e sono contento che stia ottenendo questi risultati al Milan e sono sicuro che continuerà così". Sul mercato: "Io accostato al ritorno in Serie A? Se ne parla sempre, ma penso che non ci fosse nulla di concreto da essere così vicini come si diceva. Il mio contratto scade a dicembre, poi vedremo. Sarebbe bello tornare e finire la carriera in Italia, ma devo decidere anche con la mia famiglia. Gli anni passano, quest’anno sono stato bene, non ho avuto problemi fisici e mi sono sempre allenato. Tornare è quello che ho sempre voluto, ma non c’è mai stata la situazione giusta: è un Paese che mi è rimasto nel cuore per le persone che ho conosciuto e per come ho vissuto, ogni volta che vedo giocare la nazionale sono il primo tifoso e le auguro il meglio", ha concluso Eder.