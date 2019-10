Edmundo, il retroscena: “Rifiutato Barcellona, Chelsea, Milan e Juventus per la…spiaggia”

Retroscena svelato da Edmundo, ex storico calciatore anche della Fiorentina. O Animal, questo era il suo soprannome, ha raccontato alcuni dettagli del suo passato con alcune decisioni piuttosto discutibili.

Intervistato da Ale Oliveira sul suo canale YouTube, l’ex attaccante ha ammesso di aver rifiutato le proposte di varie big europee per tornare in Brasile e…in spiaggia con gli amici.

RIVELAZIONE – “Quando ero giovane ho avuto l’occasione di andare in Europa, ma ho rifiutato tutte le proposte. A 26 sono poi andato a giocare alla Fiorentina, dove feci molti bene. A quel punto club come Barcellona, Chelsea, Milan e Juventus mi fecero delle offerte, io rifiutai per tornare in Brasile. Sono stato uno stupido. Ho preso questa decisione perché lo stipendio era simile e soprattutto perché volevo essere libero di fare ciò che volevo a Rio de Janeiro. Preferivo andare in spiaggia, bere una birra e stare con i miei amici“.