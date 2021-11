Edouard e Ferland Mendy scambiati per Benjamin… Mendy: lo sfogo social

Il portiere del Chelsea e il calciatore del Real Madrid sono stati scambiati per Benjamin Mendy, esterno del City accusato di stupro

SCAMBIO DI PERSONA - La denuncia arriva da Edouard Mendy e da Ferland Mendy che non hanno nulla in comune con Benjamin appunto. Il primo è il portiere del Chelsea, il secondo è un giocatore del Real Madrid e il terzo fa parte del Manchester City ed è al centro di una brutta vicenda con la giustizia. Il portiere Blues, così come il calciatore Blancos, sono stati più volte scambiati per il collega Citizens e hanno deciso di dire basta: "È triste vedere che nel 2021, in Francia come in Inghilterra, alcuni neri non hanno nomi né volti distinti. Questi "errori" sono decisamente simbolici. Non è però così complicato distinguere due volti, soprattutto quando la maglia può essere un aiuto prezioso", ha scritto Edouard Mendy in una storia Instagram. Il suo messaggio è poi stato condiviso anche su Twitter da Ferland: "Grazie Edouard Mendy! Siamo nel 2021. Ci vorrà tempo, ma finiranno per rispettarci! Che piaccia o no!". In effetti, nell'immagine condivisa da Edouard e Ferland, i loro volti sono stati scambiati per quello di Benjamin. Episodi che, specialmente viste le accuse al calciatore del City, sarebbe stato meglio evitare...