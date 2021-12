Effenberg gela Messi: “Restituisca Pallone d’Oro. Lo meritava Jorginho o Lewandowski”

L'ex centrocampista del Bayern contrario all'assegnazione del premio all'argentino

L’ex calciatore tedesco del Bayern, Stefan Effenberg, ha commentato l'assegnazione del Pallone d'Oro a Lionel Messi, sul suo portale online: "Secondo me dovrebbe restituire il premio. Non ne ha bisogno dopo averlo ricevuto sei volte per i suoi comunque fantastici risultati. Questa scelta però è davvero incomprensibile. Robert Lewandowski e Jorginho lo meritavano più di lui. Consiglierei di cambiare modalità di voto, dovrebbero essere gli ex vincitori del Pallone d'Oro a votare i loro successori. Loro sono competenti e nessuno meglio di loro sa cosa serve per essere il miglior giocatore del mondo”.