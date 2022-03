Egitto, niente Mondiale: CT Queiroz dice addio alla Nazionale

Le parole social del mister

Grande amarezza e delusione per l'Egitto di Mohamed Salah che, nel match decisivo contro il Senegal, perde e non si qualifica per Qatar 2022. Forte tristezza per tutto il Paese e ovviamente anche per i diretti interessati: calciato e CT. Proprio il commissario tecnico Carlos Queiroz, fallito l'obiettivo Mondiale, ha deciso di salutare la guida della Nazionale e con un messaggio sui social ha augurato il meglio a tutti i suoi ragazzi e ai tifosi.