Egitto, Salah dopo il caso Warda: “Massimo rispetto per le donne”

Ha fatto molto discutere la decisione dell’Egitto di escludere dalla Coppa d’Africa in corso il giocatore del PAOK Salonicco, Amr Warda. Il calciatore è stato, infatti, espulso dal ritiro e di conseguenza dalla competizione, per ‘comportamento immorale’, a causa di presunte molestie sessuali ai danni di alcune donne.

L’egiziano avrebbe molestato attraverso i social netwock queste ragazze che si sarebbero lamentate pubblicamente del suo comportamento. A prendere la decisione di escludere Warda dalla Coppa d’Africa è stato il ct dei Faraoini Javier Aguirre in persona, spiegando che il giocatore non avrebbe garantito lo stato di disciplina, impegno e concentrazione.

All’indomani del successo contro il Congo, seconda partita dell’Egitto nella competizione, il giocatore più rappresentativo della squadra, Mohamed Salah ha voluto dire il proprio pensiero sulla vicenda, prendendo una posizione ben precisa.

MESSAGGIO – Sul proprio profilo Twitter, l’attaccante del Liverpool ha scritto: “Le donne devono essere trattate con il massimo rispetto. ‘No’ significa ‘no’. Queste cose sono e devono rimanere sacre. Credo anche che le persone, molte, che commettono errori possano cambiare in meglio e non dovrebbero essere inviati direttamente alla ghigliottina, che è la via d’uscita più semplice. Dobbiamo credere nelle seconde possibilità… dobbiamo guidare le persone ed educarle”, ha detto Salah.