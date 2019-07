El Pampa Sosa: “Sarri? Non capisco la sua scelta, a Napoli firmi un contratto d’amore con la città…”

Continua a far discutere la scelta di Maurizio Sarri, che, dopo il suo passato al Napoli, ha accettato la corte della Juventus. Sull’argomento, ai microfoni di Maracanà, è intervenuto anche l’ex attaccante argentino Roberto “El Pampa” Sosa, che ha poi commentato anche la situazione di alcuni suoi connazionali, prima di chiudere parlando della formazione di Carlo Ancelotti.

SARRI – “Il cuore non mi fa capire questa sua scelta. Io sono un suo grande estimatore, per me è il miglior tecnico in Italia ad ora, ma al suo posto non sarei mai andato alla Juventus: a Napoli firmi un contratto anche con la città, un contratto di amore”.

DYBALA – “In Copa America ha fatto buone cose, mettendo in mostra le sue qualità quando è entrato. E’ un giocatore straordinario. Non so con che modulo giocherà Sarri, ma Paulo si adatta ad ogni schema”.

ICARDI E LAUTARO MARTINEZ – “Mauro è stato un grande rimpianto per la Nazionale, mentre Lautaro sarà un punto fermo per molti anni. Icardi, se gli metti accanto due esterni buoni, fa sempre tanti gol. Non si capisce perché l’Inter lo abbia lasciato fuori… E’ un attaccante da 20-25 reti”.

NAPOLI – “Icardi o James Rodriguez? Io prenderei tutti e due… Se li prendesse entrambi, farebbe un salto di qualità enorme, dando un segnale forte al campionato. Per vincere ci vogliono questi giocatori”.