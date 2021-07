El Shaarawy nei guai per aver “picchiato” ladro che aveva tentato di rubargli l’auto

L'esterno italiano potrebbe finire nei guai

Problemi con la giustizia per Stephan El Shaarawy per aver... "picchiato" un uomo che aveva tentato di rubargli l'auto. Come riporta Fanpage che cita Il Tempo, il 28enne attaccante della Roma è finito sotto inchiesta da parte della Procura della Capitale con l'accusa di lesioni.