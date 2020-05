El Shaarawy, nostalgia canaglia: “A gennaio potevo tornare in Italia. Contatti con due squadre e una era…”

Stephan El Shaarawy sarebbe potuto tornare in Serie A nel mercato di gennaio. Lo ha ammesso il direttore interessato nel corso di una diretta Instagram con Fabio Cannavaro. L’attaccante dello Shanghai Shenhua è stato ad un passo da due club del nostro Paese con la volontà di dire addio alla Cina dopo appena pochi mesi dal suo arrivo.

IN ITALIA – “C’era la possibilità, perché quando è scoppiato il virus io avevo parlato con la società dicendo che avevo bisogno di giocare per l’Europeo. Anche perché non si sapeva quando saremmo tornati in campo, se a marzo, ad aprile”, ha raccontato El Shaarawy. “Avendo già avuto una grande considerazione da parte di Mancini nonostante fossi venuto qui (in Cina ndr), quello mi ha spinto ancora di più a voler giocare. Anche perché doveva esserci una convocazione a fine maggio e poi il ritiro per l’Europeo successivamente. Allora ho cercato insieme al club di trovare una soluzione, solo che poi non se n’è più fatto niente”. E sulle squadre con cui ha avuto contatti: “Ci sono stati contatti con due squadre, ma meglio non dirle… (ride, ndr). Una un po’ si è saputa: quella dov’ero prima (la Roma ndr)”.