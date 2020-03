El Sharaawy non ha dubbi: “Ecco i tre calciatori più forti con cui ho giocato”

Sono state settimane particolari per Stephan El Sharaawy. Il calciatore dello Shanghai Shenhua ha vissuto l’emergenza Coronavirus nelle sue fasi iniziali in Cina fino all’esplosione in Italia. L’azzurro è stato ospite nel pomeriggio di Sky Sport e ha svelato alcune curiosità della sua carriera. Una di queste riguarda i migliori giocatori con cui hai condiviso lo spogliatoio: “Ho giocato con tre giocatori che, secondo me, sono superiori a tutti quelli con cui sono stato in squadra. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, quando ero al Milan, Francesco Totti alla Roma e Kylian Mbappé ai tempi del Monaco”.