Elmas, l’agente: “A Napoli per Ancelotti”

Colpo di mercato del Napoli, che si è aggiudicato le prestazioni di Elif Elmas. Il giocatore, proveniente dal Fenerbahce, andrà a rinforzare il centrocampo della formazione di Carlo Ancelotti, già di assoluto valore. A commentare il buon esito della trattativa, in queste ore, è intervenuto il suo agente George Gardi.

TRATTATIVA – “Fino all’ultimo ci sono stati altri club che hanno cercato di acquistarlo, ma il ragazzo voleva giocare a Napoli. Per me è stato importante il sostegno dei direttori Giuntoli e Micheli. Elmas ha voluto a tutti i costi venire alla corte di un maestro di calcio quale è Ancelotti, spinto anche dalla possibilità di giocare in Champions League”.