Emerson Palmieri ammette: “Mondiale? Senza Italia non riuscirò a guardarlo”

Le parole dell'esterno ora al West Ham tra club e Nazionale.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Emerson Palmieri che si è soffermato sull'esperienza al West Ham ma anche sul prossimo Mondiale in Qatar dove, come ben noto, non ci sarà l'Italia.

CLUB - "La squadra è bella, non avevamo cominciato bene la stagione ma ora stiamo facendo punti importanti", ha detto Emerson Palmieri che in squadra ha ritrovato altri due italiani, Ogbonna e Scamacca: "Siamo sempre insieme, loro mi hanno consentito di adattarmi e conoscere la squadra". Un pensiero anche a Paquetà, arrivato in squadra da poco: "Lui mi ha aiutato a Lione, ora tocca a me. Per me è naturale dargli una mano, perché è un amico".

MONDIALE E CAMPIONATI - Nei pensieri dell'esterno non può non esserci anche l'Italia, sia intesa come Serie A che in chiave Mondiale: "Ritornare in A? Non ho ricevuto offerte, ma solo dalla Premier e ho scelto il West Ham". Poi sul Mondiale: "Non credo riuscirò a guardarlo: già è stato difficile quattro anni fa, stavolta lo è di più perché manchiamo per la seconda volta di fila. Ma abbiamo una buona squadra, ottimi giovani; serve pazienza, le cose torneranno alla normalità".