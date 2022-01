Emerson Palmieri positivo al Covid

Il calciatore ha raccontato sui social come sta

Il mancino del Lione, di proprietà del Chelsea,ha scritto nel messaggio social di sentirsi comunque bene e di non vedere l'ora di tornare il prima possibile. L'italo-brasiliano, ricordiamolo, è attualmente in prestito al club di Ligue 1 ma è possibile che faccia ritorno entro il 31 gennaio in quel di Londra dato che la formazione Blues di Thomas Tuchel ha bisogno di un rimpiazzo per Ben Chilwell, il cui infortunio lo terrà fuori per tutta la stagione.