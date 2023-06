Emerson Palmieri scrive la storia delle Coppe Europee: il record assoluto

Il calciatore italo-brasiliano, infatti, è diventato il primo giocatore a riuscire a vincere cinque competizioni della federazione europea tra club e nazionale. La Conference, infatti, segue i successi ottenuti con la maglia del Chelsea in Europa League (2019), Champions League (2021) e Supercoppa Uefa (2021) oltre che al trionfo ad Euro 2020 con la maglia dell'Italia. Un vero e proprio record da incorniciare per il giocatore nostrano che, però, lascia sempre una certa amarezza per la sconfitta subita dalla Fiorentina.