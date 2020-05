Emerson Palmieri: “Spalletti un papà. Conte e Sarri…”

Emerson Palmieri, esterno del Chelsea e della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento vissuto per l’emergenza coronavirus e la ripresa delle attività in casa londinese. Passato, presente e futuro nelle dichiarazioni del terzino mancino che ha avuto modo di affrontare anche alcuni temi legati ai tre tecnici italiani che lo hanno allenato di recente: Spalletti, Conte e Sarri.

Emerson Palmieri e la ripresa

La Premier League potrebbe ripartire da metà giugno e gli allenamenti delle squadre sono ormai prossimi per tutti: “La ripresa è andata bene, siamo tornati e abbiamo ricominciato l’allenamento”, ha detto Emerson Palmieri. “Fa strano perché non puoi salutare nessuno. A me piace parlare e scherzare molto quindi non è stato facile ma siamo solo al secondo giorno quindi speriamo che le cose possano migliorare”. E sul ritorno senza pubblico: “Le porte chiuse? Penso sarà difficile. Personalmente non mi è mai capitato. Nel calcio l’atmosfera è tutto”.

Gli allenatori

Spazio poi anche a qualche riflessione sui recenti allentori ad iniziare dai tempi della Roma e da Spalletti: “I 5-6 mesi alla Roma non sono stati facili, poi Spalletti ha fatto un gran lavoro su di me. Devo soltanto ringraziarlo, mi ha sempre protetto. Per me è stato come un papà“. “A Roma il momento più bello è stata la vittoria nel derby 2-0. Nessuno credeva ancora in me, ma feci una partita straordinaria”. E poi sulle differenze tra tecnici: “Con Sarri hai un rapporto più sul campo, ma è sempre un’ottima persona. Dentro al campo sono due allenatori intelligenti, si assomigliano. Sarri è un po’ più tattico. Spalletti ti fa divertire di più durante gli allenamenti. Sarri si arrabbiava di più. Conte? Da lui ho imparato tante cose, ha dimostrato di essere un allenatore fantastico. Ma mi ha dato più Sarri, abbiamo lavorato di più insieme”.

Il futuro

Spesso al centro di diversi rumors di mercato, Emerson Palmieri ha dettato la linea per il futuro: “Tornare in Serie A? Mi sono trovato benissimo, anche per questo ho scelto la Nazionale azzurra. Può succedere, ma sono molto felice al Chelsea”. E proprio sulla Nazionale: “Abbiamo giocato delle ottime qualificazioni, ma tra un anno saremo ancora più forti per poter vincere l’Europeo. Izzo è il giocatore più divertente, fa divertire tutti. Mancini ha creato un ambiente bellissimo, si sta bene a Coverciano”. “Se tornerò un giorno in Brasile? Beh, un giorno penso di sì ma non so quando. Nella mia testa voglio rimanere in Europa. Se dovessi tornare ci penserò, ma il Santos è la squadra del mio cuore”