Emerson Palmieri: “Voglio giocare. Posso dire la mia al Chelsea. Sul Napoli…”

Parla l'esterno del Chelsea tra presente e possibili novità future anche in chiave mercato

Ha vinto la Champions League lo scorso anno, l'Europeo con l'Italia in estate e anche la Supercoppa Europea. Emerson Palmieri ha voglia di essere ancora più protagonista con il Chelsea o, in generale, di tornare ad essere importante giocando costantemente. Preferirebbe, forse, farlo in maglia blues ma è aperto anche ad altre soluzioni. Lo ha detto l'esterno italiano a ESPN Brasil confermando le sue intenzoni di compiere la scelta giusta per questa stagione appena iniziata.

CHELSEA - "Ho voglia di giocare, di stare in campo, farò di tutto per giocarmi le carte. Ho due anni di contratto con il Chelsea, è un grande club, ho già dimostrato di potermela giocare qui. Vorrei tornare ad essere importante per la squadra come è già accaduto. Non mi interessa il ruolo, sono sempre stato a disposizione dell’allenatore, ma l’anno scorso ho avuto poco spazio e non ho potuto scegliere", ha spiegato Emerson Palmieri. "Per il mio futuro sceglierò quella che ritengo l'opzione migliore. Ho ancora una ventina di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto, dove mi sentirò desiderato davvero"