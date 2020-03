Emery apre alla Serie A: “Avuto diversi contatti in Italia. In futuro…”

Potrebbe essere in Italia il futuro di Unai Emery. L’ex allenatore di Arsenal e Siviglia si è confessato ai microfoni di TuttoJuve. Lo spagnolo, esonerato dai Gunners in questa stagione ha ammesso di avere avuto contatti in passato con club di Serie A e di essere pronto ad una nuova avventura sulla panchina di una squadra anche italiana.

NOSTALGIA – “Un po’ mi manca il calcio, ma stiamo vivendo un periodo storico in cui la maggior preoccupazione è dal punto di vista sociale”, ha detto Emery. “In ogni caso provo ad aggiornarmi il più possibile, mi tengo sempre impegnato guardando partite e studiando i giocatori. Ma in questo momento la priorità è quello di aiutare la società ad andare avanti in questo momento difficile”. “Ho allenato per 16 anni di fila, ora ho deciso di riposare un po’ per preparare al meglio il prossimo progetto che potrà coinvolgermi”.

IN ITALIA – Sul futuro, Emery non esclude la possibilità di approdare in Serie A: “Per la prossima avventura non escludo nessun Paese: Inghilterra, Francia, Spagna, dove sono già stato, e l’Italia in cui non ho mai allenato. Mi sto preparando per fare la scelta giusta”. E a proposito dell’Italia appunto: “In passato ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per una cosa o per un’altra, non è stato possibile allenare lì. Ora sono aperto a tutto, tra l’altro seguo tantissimo la Serie A. Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi”.