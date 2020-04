Emery, le rivelazioni della ex compagna: “Mi ha dato della strega e mi ha incolpato del licenziamento all’Arsenal”

Si chiama Sacha Wright ed è la ex compagna di Unai Emery, ex allenatore dell’Arsenal. La donna, in un’intervista al Sun, ha rivelato di essere diventata caprio espiatorio del licenziamento del manager spagnolo dai Gunners. Un racconto insolito ma che descrive tutte le difficoltà avute dal mister a Londra.

STREGA – “Mi ha detto che ero una strega, che gli avevo portato sfortuna. Mi ha detto ‘abbiamo cominciato a perdere il giorno che ci siamo lasciati’ e che dopo la nostra separazione era troppo stressato e non ci stava molto con la testa”, ha rivelato la Wright. E ancora sul suo rapporto con Emery: “Stava sempre a guardare partite e a controllare risultati, anche a letto teneva il computer e il tablet con una partita su ognuno”. Insomma, anche prima le cose non andavano proprio bene…