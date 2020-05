Emery non ha dubbi: “Neymar può prendere il posto di Messi e Ronaldo”

Fino a qualche anno fa Neymar era considerato il miglior giovane in circolazione, pronto a prendere il posto di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. La crescita del brasiliano sembra essersi interrotta con il passaggio dal Barcellona al Paris Saint-Germain. A Parigi gli infortuni hanno frenato la sua ascesa, oscurata anche dall’esplosione del compagno Kylian Mbappé. Tuttavia O’Ney resta in lizza per diventare il più grande al mondo. Ne è convinto il suo ex allenatore Unai Emery. Il tecnico del PSG dal 2016 al 2018 ha spiegato che Neymar è in grado di rimpiazzare i primi della classe all’agenzia spagnola EFE: “Può prendere il posto di Messi e Ronaldo e diventare il miglior giocatore al mondo. L’anno che abbiamo vissuto insieme è stato magnifico. Neymar ha il calcio dentro e anche la professionalità per vivere in questo mondo. E ha anche tutto il tempo per diventare il migliore”.

