Emiliano Martinez: “Accanto a Messi divento Super Saiyan. Vorrei giocare contro l’Italia”

Il portiere dell'Argentina vincitore della Copa America vorrebbe sfidare i campioni d'Europa

SUPER SAIYAN - "Trenta giorni fa camminavo per strada e nessuno mi riconosceva. Vincere una Copa America non è cosa da tutti i giorni, soprattutto se capita in Brasile", ha detto Emiliano Martinez. "Ne parlavo con i miei compagni, è qualcosa che difficilmente potrà ripetersi. È stato molto difficile: dormivamo male, prendevamo dei medicinali per dormire". Nel suo intervento, anche per una simpatica battuta su Messi: "Avete presente Dragon Ball? Io sono Vegeta, e giocando insieme a lui sono diventato Super Saiyan".