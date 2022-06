Emiliano Martinez e l’importanza di Messi: “Quando parla lui tutti zitti, anche…”

L'importanza di Lionel Messi per la sua Argentina è chiara ormai da anni, ma nell'ultimo periodo si sta davvero notando come per sua figura sia decisamente "amata" e ammirata davvero da tutti. Compagni, mister, tifosi e non solo.

TUTTI ZITTI E... - "Quando sono nello spogliatoio con Messi, wow. Mi viene la pelle d'oca. E quando parla... Beh, quando si mettere a parlare Messi stiamo tutti in silenzio. Non importa chi ci sia nello spogliatoio in quel momento, noi giocatori, il mister. Anche il presidente dell'Argentina. Se parla lui chiunque sta zitto e lo ascolta e basta", le parole di Emiliano Martinez riprese da Football Espana. L'estremo difensore è stato tra gli ultimi ad inserirsi nella squadra Albiceleste ma si è già perfettamente integrato per la sua dedizione alla causa oltre che per le sue capacità mostrata negli ultimi anni.